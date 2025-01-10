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Общество

Школьникам на новом "Уроке цифры" расскажут про кибербезопасность в области искусственного интеллекта

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Урок цифры" пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

"Лаборатория Касперского" разработала для всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" соответствующие обучающие материалы и тренажеры. Школьники научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники.

Проект "Урок цифры" ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

По сюжету урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1-4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами. Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

"Из года в год мы выбираем для "Урока цифры" наиболее актуальные и полезные аспекты цифрового мира, и в этот раз мы сосредоточились на теме "Кибербезопасность и искусственный интеллект".

К ИИ учащиеся испытывают особенный интерес, поэтому мы решили подробно разобрать со школьниками алгоритмы работы таких сервисов и возможные угрозы. Мы не можем точно знать, что понадобится сегодняшним детям во взрослой жизни, но мы можем дать основы безопасного использования информационных технологий, чтобы с их помощью они могли создавать безопасное будущее", — рассказал Андрей Сиденко, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности.

"Кибербезопасность и искусственный интеллект — это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект

"Урок цифры" помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли", — подчеркнул генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

В Самарской области ведется активная планомерная работа по подготовке кадров в цифровой отрасли со школами, ссузами и вузами. Уже есть результаты: в рамках программы по популяризации ИТ-специальностей в регионе на постоянной основе проходят такие федеральные образовательные проекты, как "Урок цифры", "День цифры", "Код будущего". Наш регион стабильно входит в ТОП-10 среди субъектов России по доле прохождений "Урока цифры". Эту позицию Самарская область сохраняет на протяжении всего времени с момента основания проекта. В "Уроках цифры" регулярно принимают участие более 180 тыс. самарских школьников.

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