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Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить мужчину, у которого нашли сигареты на 18 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти передано в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в сбыте немаркированной табачной продукции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На 22-летнего местного жителя полицейские вышли при отработке оперативной информации. Мужчина вел оптовую торговлю в гаражном боксе, расположенном на ул. Ботанической. В помещении правоохранители обнаружили и изъяли 150 тыс. пачек сигареты иностранного производства. Общая изъятой продукции составляет более 18 млн рублей.

Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта. По информации сотрудников полиции, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в особо крупном размере).

На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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