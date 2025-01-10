В Тольятти будут судить мужчину, у которого нашли сигареты на 18 млн рублей

В Тольятти передано в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в сбыте немаркированной табачной продукции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На 22-летнего местного жителя полицейские вышли при отработке оперативной информации. Мужчина вел оптовую торговлю в гаражном боксе, расположенном на ул. Ботанической. В помещении правоохранители обнаружили и изъяли 150 тыс. пачек сигареты иностранного производства. Общая изъятой продукции составляет более 18 млн рублей.
Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта. По информации сотрудников полиции, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в особо крупном размере).
На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?