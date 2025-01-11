В Ставропольском районе Lada Xray опрокинулась в кювет, пострадали два человека

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В пятницу, 10 января, в Ставропольском районе автомобиль Lada Xray съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области