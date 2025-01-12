Тольяттинка фиктивно поставила на учет 17 иностранцев

В Тольятти участковые пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 25-летняя местная жительница за три месяца незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.
Безработная, ранее не судимая злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 3 тыс. рублей.
Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
В результате проведенных мероприятий все 17 иностранных граждан сняты с миграционного учета по месту пребывания.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?