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Преступления Происшествия

Тольяттинка фиктивно поставила на учет 17 иностранцев

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти участковые пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным полицейских, 25-летняя местная жительница за три месяца незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 3 тыс. рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

В результате проведенных мероприятий все 17 иностранных граждан сняты с миграционного учета по месту пребывания.

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