16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Самарской губернии Губернатор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Губернатор утвердил новый список запретов для мигрантов в Самарской области Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области Вячеслав Федорищев и Владимир Гутенев передали партию квадрокоптеров на СВО

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Самарской губернии

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.

Глава региона напомнил, что она была образована в соответствии с Указом императора Николая I из нескольких уездов Оренбургской, Саратовской и Симбирской губерний 13 января 1851 года.

"Наша область уникальна во многих отношениях. Живописная природа, самобытные традиции, многонациональная культура, трудолюбивые, душевно щедрые, предприимчивые и гостеприимные люди — вот та основа, на которой веками строилась наша губерния", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор добавил, что особое место в ее исторической летописи занимают ратные и трудовые свершения жителей области.

"В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза и кузницей оружия Победы. Сегодня дело наших дедов и прадедов, сокрушивших фашизм, продолжают их потомки — герои специальной военной операции. Их мужество, сила духа, патриотизм и бесконечная преданность стране и народу вызывают гордость и восхищение", - сказал он.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что сплоченность жителей, готовность оказать защитникам Отечества и их семьям всестороннюю поддержку и сегодня поможет победить, сделать Россию еще более сильной, независимой, динамично развивающейся страной, добиться решения всех задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

"Благодарю вас, дорогие друзья, за вклад в развитие родного края, ответственность за его настоящее и будущее. Не сомневаюсь, у нас есть все необходимое, чтобы сделать Самарскую область экономически мощным, процветающим регионом, одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в промышленной, научно-технологической, социальной сферах. Желаю вам и вашим семьям счастья, оптимизма, благополучия и новых достижений на благо нашей любимой губернии, на благо великой России!", - заключил губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2