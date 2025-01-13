Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Самарской губернии

В понедельник, 13 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.

Глава региона напомнил, что она была образована в соответствии с Указом императора Николая I из нескольких уездов Оренбургской, Саратовской и Симбирской губерний 13 января 1851 года.

"Наша область уникальна во многих отношениях. Живописная природа, самобытные традиции, многонациональная культура, трудолюбивые, душевно щедрые, предприимчивые и гостеприимные люди — вот та основа, на которой веками строилась наша губерния", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор добавил, что особое место в ее исторической летописи занимают ратные и трудовые свершения жителей области.

"В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза и кузницей оружия Победы. Сегодня дело наших дедов и прадедов, сокрушивших фашизм, продолжают их потомки — герои специальной военной операции. Их мужество, сила духа, патриотизм и бесконечная преданность стране и народу вызывают гордость и восхищение", - сказал он.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что сплоченность жителей, готовность оказать защитникам Отечества и их семьям всестороннюю поддержку и сегодня поможет победить, сделать Россию еще более сильной, независимой, динамично развивающейся страной, добиться решения всех задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

"Благодарю вас, дорогие друзья, за вклад в развитие родного края, ответственность за его настоящее и будущее. Не сомневаюсь, у нас есть все необходимое, чтобы сделать Самарскую область экономически мощным, процветающим регионом, одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в промышленной, научно-технологической, социальной сферах. Желаю вам и вашим семьям счастья, оптимизма, благополучия и новых достижений на благо нашей любимой губернии, на благо великой России!", - заключил губернатор.