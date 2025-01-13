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НОВИКОМ рассмотрит возможность внедрения оплаты по биометрии

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ рассмотрит возможность запустить оплату по биометрии. Дочерний банк Ростеха изучает варианты внедрения технологии, разработанной Национальной системой платежных карт (НСПК).

Фото: предоставлено Новикомбанком

Оплата биометрией — новый способ бесконтактной оплаты. Он может быть интересен клиентам, которым удобно оплачивать покупку без использования физических носителей. НСПК развивает технологию биометрии, которая основывается на биометрических отпечатках, хранящихся в государственной Единой биометрической системе.

На сегодняшний день специалисты НОВИКОМа прорабатывают вопросы интеграции этой технологии в банк и проводят соответствующие контакты с НСПК.

"Мы видим, что оплата по биометрии в России начинает набирать обороты. Несмотря на то что технология пока не является массовой, мы рассчитываем на дальнейший рост ее популярности. НОВИКОМ, высокотехнологичный финансовый институт, видит в этой новации путь к удобному и безопасному обслуживанию розничных клиентов", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

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