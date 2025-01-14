В МЧС вновь объявили опасность атаки БПЛА в Самарской области

Во вторник, 14 января, в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"7:25. Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Тел. 112", — отмечается в сообщении ведомства.

За последние несколько дней это уже третье предупреждение. Первое было получено 11 января и сохранялось около 5 часов, второе — в 5:30 13 января. Его отменили в 8:30 в тот же день.