В Самарской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА

Утром в понедельник, 13 января, в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, что днем 11 января сообщение об опасности атаки беспилотников публиковал губернатор. Через несколько часов он сообщал об отбое. Информации о долетевших до региона украинских БПЛА не появлялось.