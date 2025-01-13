МЧС: В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА

В понедельник, 13 января, в 8:30 ГУ МЧС по Самарской области объявило об отбое опасности атаки БПЛА в регионе.
Напомним, что предупреждение об опасности было объявлено в 5:30 13 января.
В понедельник, 13 января, в 8:30 ГУ МЧС по Самарской области объявило об отбое опасности атаки БПЛА в регионе.
Напомним, что предупреждение об опасности было объявлено в 5:30 13 января.
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