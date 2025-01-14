16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Похвистневского района припрятал дома килограмм марихуаны В Жигулевске сотрудники банка уберегли пенсионерку от потери 800 тысяч рублей Один из участников "вечеринки Вовы Борского" мог сбежать в Азербайджан Судимый житель Жигулевска умыкнул из магазина 23 пачки сыра Мошенники украли у самарской пенсионерки валюту и 400 тыс. рублей

Преступления Происшествия

В Жигулевске сотрудники банка уберегли пенсионерку от потери 800 тысяч рублей

ЖИГУЛЕВСК. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В середине декабря прошлого года в полицию Жигулевска обратилась сотрудница одного из банков. Она рассказала, что к ним в офис пришли две взволнованные пенсионерки, которые хотели оформить перевод более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что к 59-летней местной жительнице обратилась за помощью соседка, которой по телефону поступило предложение заработать на инвестициях. Для этого якобы нужно было перевести деньги на указанный собеседником счет.

Самостоятельно оформить перевод денег пенсионерки не смогли и пошли в ближайший банк. Сотрудница финансовой организации Мария Голикова стала расспрашивать женщин, кому и для чего они пытались перевести такую сумму.

"Не получив внятного ответа, девушка, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для реагирования в подобных ситуациях, сообщила о происходящем в дежурную часть отдела МВД России по городу Жигулевску", - отмечается в сообщении.

Полицейские объяснили женщинам, что те чуть не стали жертвами обмана.

В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2