В Жигулевске сотрудники банка уберегли пенсионерку от потери 800 тысяч рублей

В середине декабря прошлого года в полицию Жигулевска обратилась сотрудница одного из банков. Она рассказала, что к ним в офис пришли две взволнованные пенсионерки, которые хотели оформить перевод более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что к 59-летней местной жительнице обратилась за помощью соседка, которой по телефону поступило предложение заработать на инвестициях. Для этого якобы нужно было перевести деньги на указанный собеседником счет.

Самостоятельно оформить перевод денег пенсионерки не смогли и пошли в ближайший банк. Сотрудница финансовой организации Мария Голикова стала расспрашивать женщин, кому и для чего они пытались перевести такую сумму.

"Не получив внятного ответа, девушка, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для реагирования в подобных ситуациях, сообщила о происходящем в дежурную часть отдела МВД России по городу Жигулевску", - отмечается в сообщении.

Полицейские объяснили женщинам, что те чуть не стали жертвами обмана.

В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.