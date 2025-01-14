На проспекте Ленина сошедший с рельсов трамвай спровоцировал часовой затор

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Во вторник, 14 января, на проспекте Ленина в 7:44 сошел с рельсов трамвай 20-го маршрута по направлению "в город". ЧП произошло в районе пересечения с ул. Челюскинцев. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали с департаменте транспорта Самары.