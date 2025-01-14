На пожаре в дачном доме в Тольятти пострадала женщина

Во вторник, 14 января, в 18:24 поступило сообщение о пожаре в тольяттинском СНТ "Синтезкаучук" по ул. 3-я Дачная. Там горел садовый двухэтажный дом на площади 40 кв. метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области, на пожаре пострадала 62-летняя женщина.
Пожар был ликвидирован в 19:25 силами 19 огнеборцев и пяти спецмашин. Предварительно, пожар возник из-за перекала печи.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !