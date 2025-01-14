На пожаре в дачном доме в Тольятти пострадала женщина

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Во вторник, 14 января, в 18:24 поступило сообщение о пожаре в тольяттинском СНТ "Синтезкаучук" по ул. 3-я Дачная. Там горел садовый двухэтажный дом на площади 40 кв. метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области