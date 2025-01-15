16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары Александр Милеев: "Софинансирование для замены лифтов необходимо домам с накоплением средств не только в фонде капремонта, но и на спецсчетах" В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" Водоснабжение потребителей в Октябрьском районе Самары восстановлено В Самаре 44 дома остались без холодной воды из-за утечки на водоводе

ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Городские дороги приведены в надлежащий вид сразу после снегопадов и ливней. Сейчас ведется круглосуточная очистка от наледи тротуаров, их противогололедная обработка. При этом во дворах проблемы, к сожалению, только копятся. Замечания от жителей и контрольных органов в их адрес обоснованы, в большинстве дворов накопилась критическая масса снега. Необходимо оптимизировать силы для расчистки дворов в ближайшие дни, — сказал глава города Самара Иван Носков. — Зачастую нерасчищенная территория у контейнерных площадок становится препятствием для проезда техники регоператора. Я прошу контролирующие органы — Государственную жилищную инспекцию, глав районов — взять на контроль те компании, которые систематически получают замечания. Во дворах Самары нужно наводить порядок!"

По состоянию на 10 января администрации районов наложили на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН штрафы на общую сумму 296 тысяч рублей, 99 материалов направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Самарской области и 117 — в прокуратуру города для принятия мер в рамках компетенции.

По вопросам очистки кровель и дворов многоквартирных домов жители могут обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если управляющая организация бездействует, можно обращаться в районную административную комиссию через портал Госуслуги, госпаблики администраций районов и города Самара, а также в Государственную жилищную инспекцию Самарской области и прокуратуру города.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2