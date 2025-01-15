Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

"Городские дороги приведены в надлежащий вид сразу после снегопадов и ливней. Сейчас ведется круглосуточная очистка от наледи тротуаров, их противогололедная обработка. При этом во дворах проблемы, к сожалению, только копятся. Замечания от жителей и контрольных органов в их адрес обоснованы, в большинстве дворов накопилась критическая масса снега. Необходимо оптимизировать силы для расчистки дворов в ближайшие дни, — сказал глава города Самара Иван Носков. — Зачастую нерасчищенная территория у контейнерных площадок становится препятствием для проезда техники регоператора. Я прошу контролирующие органы — Государственную жилищную инспекцию, глав районов — взять на контроль те компании, которые систематически получают замечания. Во дворах Самары нужно наводить порядок!"

По состоянию на 10 января администрации районов наложили на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН штрафы на общую сумму 296 тысяч рублей, 99 материалов направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Самарской области и 117 — в прокуратуру города для принятия мер в рамках компетенции.