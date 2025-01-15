В Самарской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили 2755 территорий

Национальный проект "Жилье и городская среда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, принес положительные изменения в города и села Самарской области. За шесть лет реализации нацпроекта свой вид изменили к лучшему 1825 дворов и 912 общественных территорий.
Все объекты для благоустройства выбрали с учетом общественного мнения. Начиная с 2022 г. голосование жителей проходило на единой онлайн платформе 63.gorodsreda.ru. С каждым годом желающих выразить свое мнение таким пособом становилось все больше. Если первый год голосования собрал 366 тыс. голосов, то в последующие годы число возрастало и достигло 420 тыс. голосов.
В Самарской области Всероссийским голосованием было охвачено 11 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Это Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск, Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Кинель, Отрадный, Похвистнево и Безенчукский район. В 2024 г. в этот список вошел пос. Смышляевка Волжского района.
"В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Отдельная страница нацпроекта "Жилье и городская среда" - это Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Самарская область не упустила ни единого шанса, чтобы с помощью конкурсных грантов преобразить свою территорию. Регион 22 раза становился лауреатом конкурса. Реализовано 18 проектов. Это набережная, парк Поколений и Александровская аллея в Октябрьске; парк и ул. Победы в Отрадном; Кремлевская, Монастырская и Крымзенская набережные в Сызрани; сквер и набережная оз. Ладное, парк у оз. Крымское и Привокзальные площади в Кинеле; парк им. 40-летия ВЛКСМ и Морквашинский сад в Жигулевске; парк "Молодежный" и детский "Парк Планет" в Нефтегорске; парк "Дубки" в Новокуйбышевске; парк Ветра в Похвистнево; парк им. Чапаева в Чапаевске. В 2025 г. ждут обновления территория у Храма Сергея Радонежского в Чапаевске, центральный городской пляж в Сызрани, ул. Сабирзянова в Отрадном и парк им. Максима Горького в Октябрьске.
Работа по созданию комфортной городской среды будет продолжена в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.