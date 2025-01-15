В Самарской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили 2755 территорий

Национальный проект "Жилье и городская среда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, принес положительные изменения в города и села Самарской области. За шесть лет реализации нацпроекта свой вид изменили к лучшему 1825 дворов и 912 общественных территорий.

Все объекты для благоустройства выбрали с учетом общественного мнения. Начиная с 2022 г. голосование жителей проходило на единой онлайн платформе 63.gorodsreda.ru. С каждым годом желающих выразить свое мнение таким пособом становилось все больше. Если первый год голосования собрал 366 тыс. голосов, то в последующие годы число возрастало и достигло 420 тыс. голосов.

В Самарской области Всероссийским голосованием было охвачено 11 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Это Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск, Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Кинель, Отрадный, Похвистнево и Безенчукский район. В 2024 г. в этот список вошел пос. Смышляевка Волжского района.

"В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Отдельная страница нацпроекта "Жилье и городская среда" - это Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Самарская область не упустила ни единого шанса, чтобы с помощью конкурсных грантов преобразить свою территорию. Регион 22 раза становился лауреатом конкурса. Реализовано 18 проектов. Это набережная, парк Поколений и Александровская аллея в Октябрьске; парк и ул. Победы в Отрадном; Кремлевская, Монастырская и Крымзенская набережные в Сызрани; сквер и набережная оз. Ладное, парк у оз. Крымское и Привокзальные площади в Кинеле; парк им. 40-летия ВЛКСМ и Морквашинский сад в Жигулевске; парк "Молодежный" и детский "Парк Планет" в Нефтегорске; парк "Дубки" в Новокуйбышевске; парк Ветра в Похвистнево; парк им. Чапаева в Чапаевске. В 2025 г. ждут обновления территория у Храма Сергея Радонежского в Чапаевске, центральный городской пляж в Сызрани, ул. Сабирзянова в Отрадном и парк им. Максима Горького в Октябрьске.

Работа по созданию комфортной городской среды будет продолжена в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.