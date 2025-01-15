Калининградский янтарный комбинат присоединился к зарплатному проекту НОВИКОМа

Калининградский янтарный комбинат, входящий в Госкорпорацию Ростех, присоединился к зарплатному проекту банка НОВИКОМ. Теперь более тысячи сотрудников предприятия могут пользоваться всеми привилегиями, которые дает Социально-платежная карта банка Ростеха.

Зарплатный проект НОВИКОМа — эффективный инструмент, который помогает укреплять кадровый потенциал, усиливать мотивацию и привлекать в штат высококвалифицированных специалистов.

Проект открывает сотрудникам комбината ряд выгодных возможностей. Держатели социально-платежной карты, эмитируемой на базе карты "МИР Премиальная", получают доступ к сниженным ставкам по потребительским и ипотечным кредитам, включая "Семейную ипотеку", а также могут выбрать одну из программ лояльности — "Бонусы" или "Кешбэк". По последней банк возвращает 5% рублями за покупки в супермаркетах. Дополнительно клиентам доступна программа "Новикомскидка", предлагающая скидки на товары и услуги от партнеров банка.

Все финансовые операции, включая управление счетами и вкладами, можно удобно осуществлять через мобильное приложение или личный кабинет на сайте банка. Кроме того, держатели карты могут снимать и вносить наличные без комиссий в банкоматах любых банков по всей России.

Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, которое занимается добычей, переработкой и выпуском янтарной продукции в промышленных масштабах. Благодаря высокому качеству и сохранению традиций обработки янтаря, комбинат занимает лидирующие позиции в отрасли.

"Для НОВИКОМа, как банка технологического развития, стратегически важно поддерживать отечественные производства. Присоединение Калининградского янтарного комбината к нашему зарплатному проекту — это не только предоставление качественного банковского сервиса, но и вклад в укрепление кадрового потенциала компании. Мы гордимся возможностью сотрудничать с таким уникальным предприятием", — подчеркнул старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Сотрудничество банка и Калининградской области активно развивается. Напомним, в феврале 2024 года между НОВИКОМом и регионом было подписано соглашение о сотрудничестве, а в ноябре банк заключил три новых кредитных договора на финансирование региональных проектов.