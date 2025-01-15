Гандбольная "Лада" одержала победу над АГУ-"Адыиф"

В своем 18-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" одержала победу над АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 31:19 (13:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Встреча команд прошла в среду, 15 января, в тольяттинском УСК "Олимп". Статистика матча выглядит следующим образом:
Семиметровые: 10-6 мин. 4/2-6/5. Штраф: Судьи: Власов (Красноармейск), Чуркин (Краснодар).
"Лада": Кунцевич (11/20=55%), Семина (6/16=37%); Фомина — 3, Жилинскайте — 3, Матюхина — 2, Горшенина — 1 (4 мин.), Осипова — 2, Терлецкая — 2, Блохина — 4, Островская — 2 (2 мин.), Малашенко, Сокова — 2 (2 мин.), Дворцевая — 4/2 (2 мин.), Милова — 2, Судакова — 3, да Кошта — 1.
АГУ-"Адыиф": Пивнева (1/5=20%), Гобадзе (0/7=0%), Баскакова (10/30=33%); Бондаренко — 4, Краснокутская — 1, Кавера, Кобж — 3/1 (4 мин.), Коваленко — 1, Коблева — 2 (дисквалификация), Болоба — 1, Алексеева — 1, Суздальцева — 6/4, Смирнова (2 мин.).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!