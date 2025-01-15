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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" одержала победу над АГУ-"Адыиф"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 18-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" одержала победу над АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 31:19 (13:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Встреча команд прошла в среду, 15 января, в тольяттинском УСК "Олимп". Статистика матча выглядит следующим образом:

Семиметровые: 10-6 мин. 4/2-6/5. Штраф: Судьи: Власов (Красноармейск), Чуркин (Краснодар).

"Лада": Кунцевич (11/20=55%), Семина (6/16=37%); Фомина — 3, Жилинскайте — 3, Матюхина — 2, Горшенина — 1 (4 мин.), Осипова — 2, Терлецкая — 2, Блохина — 4, Островская — 2 (2 мин.), Малашенко, Сокова — 2 (2 мин.), Дворцевая — 4/2 (2 мин.), Милова — 2, Судакова — 3, да Кошта — 1.

АГУ-"Адыиф": Пивнева (1/5=20%), Гобадзе (0/7=0%), Баскакова (10/30=33%); Бондаренко — 4, Краснокутская — 1, Кавера, Кобж — 3/1 (4 мин.), Коваленко — 1, Коблева — 2 (дисквалификация), Болоба — 1, Алексеева — 1, Суздальцева — 6/4, Смирнова (2 мин.).

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