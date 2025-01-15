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Футбол Спорт

"Акрон" подписал полузащитника сборной Боснии и Герциговины Ифета Джаковаца

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, ФК "Акрон" заключил долгосрочный контракт с 27-летним полузащитником сборной Боснии и Герциговины Ифетом Джаковацем, сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Фото: ФК Акрон

Ифет Джаковац в сезоне 2016/17 подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Златибор". Сезоны 2017/18 и 2018/19 провел в футбольном клубе "Тутин", откуда в январе 2020 г. вернулся в "Златибор". С 2021 г. Джаковац выступал за "Бачка Тополу" из сербской Суперлиги.

В главном дивизионе Сербии новичок "Акрона" провел 125 матчей (25+15), а также провел восемь матчей в Лиге Европы с учетом квалификационного раунда (2+1) и шесть — в Лиге Конференций (2+1). Также в составе "Бачка Тополы" Джаковац принял участие в одном матче квалификации Лиги Чемпионов.

Ифет Джаковац является действующим игроком сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал два месяца назад в рамках матча Лиги Наций против Нидерландов.

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