"Акрон" подписал полузащитника сборной Боснии и Герциговины Ифета Джаковаца

В среду, 15 января, ФК "Акрон" заключил долгосрочный контракт с 27-летним полузащитником сборной Боснии и Герциговины Ифетом Джаковацем, сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время присоединится к команде на сборах в ОАЭ.
Ифет Джаковац в сезоне 2016/17 подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Златибор". Сезоны 2017/18 и 2018/19 провел в футбольном клубе "Тутин", откуда в январе 2020 г. вернулся в "Златибор". С 2021 г. Джаковац выступал за "Бачка Тополу" из сербской Суперлиги.
В главном дивизионе Сербии новичок "Акрона" провел 125 матчей (25+15), а также провел восемь матчей в Лиге Европы с учетом квалификационного раунда (2+1) и шесть — в Лиге Конференций (2+1). Также в составе "Бачка Тополы" Джаковац принял участие в одном матче квалификации Лиги Чемпионов.
Ифет Джаковац является действующим игроком сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал два месяца назад в рамках матча Лиги Наций против Нидерландов.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!