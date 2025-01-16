Выпуск минивэна на АвтоВАЗе планируется начать в 2027 году

АвтоВАЗ планирует начать производство собственного минивэна в 2027 г. на площадке в Тольятти, пишет tass.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
"Объем финансирования, который мы планируем направить на реализацию этого проекта, составляет более 20 млрд рублей. Сегодня этот проект уже имеет реальные черты. Мы планируем, что он будет запущен на наших конвейерах в Тольятти в 2027 г.", — сказал он.
Напомним, что АвтоВАЗ намерен представить минивэн в виде концепта, который будет дополнять модель Largus в 2025 году.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы