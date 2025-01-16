Выпуск минивэна на АвтоВАЗе планируется начать в 2027 году

АвтоВАЗ планирует начать производство собственного минивэна в 2027 г. на площадке в Тольятти, пишет tass.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Объем финансирования, который мы планируем направить на реализацию этого проекта, составляет более 20 млрд рублей. Сегодня этот проект уже имеет реальные черты. Мы планируем, что он будет запущен на наших конвейерах в Тольятти в 2027 г.", — сказал он.

Напомним, что АвтоВАЗ намерен представить минивэн в виде концепта, который будет дополнять модель Largus в 2025 году.