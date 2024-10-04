АвтоВАЗ представит минивэн в 2025 году

В 2025 г. АвтоВАЗ намерен представить минивэн в виде концепта, который будет дополнять модель Largus.

Об этом в интервью rg.ru рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.

"У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы можем визуализировать в концепте. Этот автомобиль дополнит Largus. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт. Мы видим, что есть возможность сделать это, то почему бы не воспользоваться шансом. Сейчас на рынке есть китайские модели, но все они стоят очень дорого. АвтоВАЗ еще и смотрит и в сторону пикапов. Не так давно этот сегмент "улетел в космос". Так что все возможно, будем думать, развивать, планировать", — отметил топ-менеджер.