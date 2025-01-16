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Суды Происшествия

Производитель мефедрона из Самарской области получил более 17 лет колонии

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор 31-летнему Михаилу Павлову, которого признали виновным в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Мужчину задержали в ноябре 2023 г. в нарколаборатории. Там же изъяли более 20 кг мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и химические реактивы.

Суд приговорил Павлов к 17 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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