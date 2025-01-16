Производитель мефедрона из Самарской области получил более 17 лет колонии

Самарский областной суд вынес приговор 31-летнему Михаилу Павлову, которого признали виновным в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Мужчину задержали в ноябре 2023 г. в нарколаборатории. Там же изъяли более 20 кг мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и химические реактивы.
Суд приговорил Павлов к 17 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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