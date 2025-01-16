Авито: каждый второй житель Самары займется разгрузкой пространства в новом году

Почти каждый второй (44%) житель Самары в январе 2025 года обязательно займется разгрузкой домашнего или рабочего пространства — в основном это входит в планы женщин (50%). Данные предоставили аналитики Авито, проводившие опрос жителей Самары: планируют ли они в начале года избавиться от лишних вещей, как поступают с ненужным и что планируют купить взамен.

В начале года очень полезно избавляться от ненужных вещей, которые накопились в квартире за прошлый год, поэтому у многих это уже традиционный ритуал для января. Четверть (28%) уже справились с этой задачей, а 15% будут избавляться от ненужного, только если останется время после других дел. Никакой необходимости в этом не видят 12% опрошенных, причем чаще это мужчины (16%) и молодежь (14%).

Каждый третий (36%) продает или отдает ненужное, выкладывая объявления на Авито и других онлайн-платформах. Таким способом избавляются от вещей в основном опрошенные 18–44 лет (33%). 34% опрошенных ставшие ненужными вещи обычно дарят или отдают близким — так в основном поступают женщины (49%) и респонденты старше 65 лет (50%). Также 14% жертвуют лишние вещи в благотворительные организации — чаще это респонденты старше 65 лет (28%). Молодежь 18–24 лет чаще других сдает ненужное в переработку (13%), обменивает на что-то другое (12%), использует для DIY-творчества (10%) или продает на гаражных распродажах (6%).

Что касается покупок, запланированных на 2025 год, каждая вторая женщина (48%) хочет обновить гардероб, купив больше одежды и обуви. Также в основном женщины собираются купить мебель для дома (42%) и крупную бытовую технику (27%). Мужчины же планируют купить новый гаджет — смартфон, ноутбук или компьютер — для себя (36%), автомобильные товары (21%) и спортивный инвентарь (12%). При этом 9% опрошенных не планируют покупки совсем.