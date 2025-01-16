В Тольятти наказали "дрифтеров", катавшихся у ТЦ

Тольяттинские полицейские разыскали двух водителей 18 и 22 лет, катавшихся по парковке ТЦ с нарушением ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне молодые люди решили устроить дрифт на парковке ТЦ на ул. Борковской. Все это попало на видео и в интернет.

Как выяснили полицейские, в заезде участвовали два молодых автомобилистка из с. Тимофеевка. Их нашли и привлекли к ответственности за нарушения ПДД.