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Суды Происшествия

Самарского адвоката оштрафовали на 175 тыс. рублей за мошенничество на ту же сумму

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность адвоката Палаты адвокатов Самарской области, причастной к организации преступной схемы по вымогательству денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в феврале 2024 года подозреваемая (представитель Палаты адвокатов) предложила жительнице Казани свои услуги в качестве посредника при передаче взятки в размере 175 тыс. рублей неустановленным сотрудникам органов прокуратуры за условно-досрочное освобождение ее знакомого, отбывающего наказание в одном из пенитенциарных учреждений.

Взятые на себя обязательства злоумышленница исполнять не намеревалась, а полученными незаконным путем деньгами распорядилась по своему усмотрению.

"На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности Центральным МСО по Тольятти СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").
Решением Центрального районного суда Тольятти фигурантка была признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 175 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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