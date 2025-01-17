В Тольятти из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители многоквартирного дома

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В пятницу, 17 января, в 10:15 на ул. Карбышева,4 в Центральном районе Тольятти произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.