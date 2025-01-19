Глава СК РФ вновь взял на контроль дело школьницы из Самары, которая получила травмы на уроке

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратилась жительница Самары, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 12-летней дочери в одной из школ.
В сентябре 2021 г. при выполнении упражнений во время урока физкультуры девочка получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Отмечается, что должный контроль за ребенком со стороны педагогов не осуществлялся.
Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?