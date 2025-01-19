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Преступления Происшествия

Глава СК РФ вновь взял на контроль дело школьницы из Самары, которая получила травмы на уроке

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К председателю СК России Александру Бастрыкину обратилась жительница Самары, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 12-летней дочери в одной из школ.

В сентябре 2021 г. при выполнении упражнений во время урока физкультуры девочка получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Отмечается, что должный контроль за ребенком со стороны педагогов не осуществлялся.

Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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