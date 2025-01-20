В Самаре скончался легендарный педагог, заслуженный работник культуры Анатолий Майоров

В ночь на воскресенье, 19 января, после продолжительной тяжелой болезни скончался легендарный педагог, почетный профессор Самарского института культуры, заслуженный работник культуры России Анатолий Александрович Майоров. Об этом сообщили представители Самарского государственного института культуры.

Представители СГИК отметили в некрологе, что с этим вузом была связана практически вся жизнь Анатолия Александровича. После выпуска он остался работать здесь же и посвятил больше 40 лет подготовке молодых музыкантов.

"Он вел не только индивидуальные дисциплины, но и занятия оркестрового класса, руководил курсовыми и сводными оркестрами. В 2000 году возглавил кафедру музыкального искусства эстрады и в том же году по его инициативе был создан студенческий джазовый оркестр. Коллектив под руководством талантливого дирижера завоевал ряд наград на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, вел активную концертную деятельность", - отмечается в некрологе

Благодаря Анатолию Майорову, был организован и эстрадный вокальный ансамбль Face Control, руководителем которого стал Павел Плаксин. Коллектив долгое время оставался одной из визитных карточек вуза.

В 2010-м году Анатолий Александрович возглавил факультет современного искусства и художественных коммуникаций. Будучи деканом он тщательно подбирал кадровый состав, верил в начинающих педагогов и тонко чувствовал людей, поддерживая их желание развивать общее дело.

В профессиональной среде музыкант пользовался непререкаемым авторитетом. Для него всегда на первом месте было служение искусству.

Анатолий Майоров завершил работу в СГИКе в 2021 в статусе "Почетного профессора", но при этом всегда оставался верен родному вузу: консультировал педагогов и помогал советом.

"От коллектива Самарского государственного института культуры приносим соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Светлая память", - выразили соболезнование друзья и коллеги

Прощание с Анатолием Майоровым состоится во вторник, 21 января, с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, зал 3.