В Тольятти поймали двух человек с наркотиком из соседнего региона

Тольяттинские полицейские задержали 54-летнего местного жителя и 61-летнего мужчину из Ульяновской области по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемых поймали на парковке ТЦ, в их машине нашли две пластиковые бутылки из-под молока с более чем 150 г марихуаны. Задержанные рассказали, что выращивали запрещенное вещество в Ульяновской области, а потом привозили на реализацию в Тольятти. Сейчас мужчин отправили под стражу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?