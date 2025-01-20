В Тольятти поймали двух человек с наркотиком из соседнего региона

Тольяттинские полицейские задержали 54-летнего местного жителя и 61-летнего мужчину из Ульяновской области по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемых поймали на парковке ТЦ, в их машине нашли две пластиковые бутылки из-под молока с более чем 150 г марихуаны. Задержанные рассказали, что выращивали запрещенное вещество в Ульяновской области, а потом привозили на реализацию в Тольятти. Сейчас мужчин отправили под стражу.