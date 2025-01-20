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Преступления Происшествия

В Тольятти поймали двух человек с наркотиком из соседнего региона

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 54-летнего местного жителя и 61-летнего мужчину из Ульяновской области по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Подозреваемых поймали на парковке ТЦ, в их машине нашли две пластиковые бутылки из-под молока с более чем 150 г марихуаны. Задержанные рассказали, что выращивали запрещенное вещество в Ульяновской области, а потом привозили на реализацию в Тольятти. Сейчас мужчин отправили под стражу.

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