Самарские общественники предложили продлить работу городского транспорта до полуночи

Совет общественной палаты Самары подвел итоги мониторинга муниципального транспорта, передает пресс-служба городской администрации.
Ранее о рекомендации главы Самары Ивана Носкова представители общественной палаты и общественных объединений внутригородских районов провели масштабный мониторинг транспорта. В центре внимания общественников оказались соблюдение расписания, наполняемость транспорта и его количество, качество обслуживания пассажиров, помощь маломобильным гражданам, чистота на остановках и наличие информационных табло и расписания маршрутов.
"Участники заседания отметили, что в последнее время принимаются эффективные меры по улучшению транспортного обслуживания. Так, на маршруты вышли новые автобусы не старше 2023 года выпуска. Они низкопольные, что особенно важно людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в МКУ Самары "Центр организации дорожного движения" активно используются цифровые технологии по организации дорожного движения и применяется опыт других регионов по решению транспортных проблем. Перевозчик повысил зарплаты персоналу, что привлекло новых водителей, ведь ранее их нехватка была одной из основных причин невыхода транспорта на маршруты. Однако проблема транспортного обслуживания населения остается актуальной, и общественная палата направит главе Самары свои предложения, какие еще меры можно предпринять для дальнейшего развития отрасли транспорта и повышения комфорта людей", — резюмировал председатель общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев.
В частности, общественники предложили профильным департаментам и перевозчикам более строго следить за своевременной расчисткой остановочных павильонов и размещением на них актуального расписания, проводить регулярное обучение для персонала по вопросу обслуживания пассажиров. Еще одна рекомендация — продлить работу общественного транспорта до полуночи. В дальнейшем — синхронизировать развитие маршрутной сети со строительством новых жилых массивов.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.