Самарские общественники предложили продлить работу городского транспорта до полуночи

Совет общественной палаты Самары подвел итоги мониторинга муниципального транспорта, передает пресс-служба городской администрации.

Ранее о рекомендации главы Самары Ивана Носкова представители общественной палаты и общественных объединений внутригородских районов провели масштабный мониторинг транспорта. В центре внимания общественников оказались соблюдение расписания, наполняемость транспорта и его количество, качество обслуживания пассажиров, помощь маломобильным гражданам, чистота на остановках и наличие информационных табло и расписания маршрутов.

"Участники заседания отметили, что в последнее время принимаются эффективные меры по улучшению транспортного обслуживания. Так, на маршруты вышли новые автобусы не старше 2023 года выпуска. Они низкопольные, что особенно важно людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в МКУ Самары "Центр организации дорожного движения" активно используются цифровые технологии по организации дорожного движения и применяется опыт других регионов по решению транспортных проблем. Перевозчик повысил зарплаты персоналу, что привлекло новых водителей, ведь ранее их нехватка была одной из основных причин невыхода транспорта на маршруты. Однако проблема транспортного обслуживания населения остается актуальной, и общественная палата направит главе Самары свои предложения, какие еще меры можно предпринять для дальнейшего развития отрасли транспорта и повышения комфорта людей", — резюмировал председатель общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев.

В частности, общественники предложили профильным департаментам и перевозчикам более строго следить за своевременной расчисткой остановочных павильонов и размещением на них актуального расписания, проводить регулярное обучение для персонала по вопросу обслуживания пассажиров. Еще одна рекомендация — продлить работу общественного транспорта до полуночи. В дальнейшем — синхронизировать развитие маршрутной сети со строительством новых жилых массивов.