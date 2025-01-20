Нетрезвый водитель из Самарской области отправил в больницу себя и пассажирку

В воскресенье, 19 января, в Шигонском районе два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 6:30 35-летний водитель Lada Granta на 11 км дороги Суринск — Байдеряково не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

В аварии пострадали сам автомобилист и его 32-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали. Как выяснилось, находившийся за рулем мужчина был нетрезв.

На месте происшествия также работали сотрудники ПСЧ № 114 ПСО № 37.