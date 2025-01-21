Жительница Самары устроила скандал в ресторане и напала на полицейских

В Самаре 28-летней женщине пришлось заплатить штраф за попытку напасть на полицейского. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
Ранее самарчанка устроила скандал в ресторане, из-за чего сотрудники заведения вызвали полицию. Правоохранители пытались успокоить дебоширку и попросили ее пройти в патрульный автомобиль для составления протокола. Во время опроса свидетелей женщина начала бить полицейских ногами, а затем попыталась сбежать.
Суд признал задержанную виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил штраф 25 тыс. рублей.
Однако платить осужденная не спешила, и дело передали приставам. В итоге исполнить решение суда женщину побудило то, что пристав подал в суд представление для замены штрафа на другое наказание, которое могло быть связано уже с лишением свободы.
Последние комментарии
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