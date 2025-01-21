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Суды Происшествия

Жительница Самары устроила скандал в ресторане и напала на полицейских

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 28-летней женщине пришлось заплатить штраф за попытку напасть на полицейского. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее самарчанка устроила скандал в ресторане, из-за чего сотрудники заведения вызвали полицию. Правоохранители пытались успокоить дебоширку и попросили ее пройти в патрульный автомобиль для составления протокола. Во время опроса свидетелей женщина начала бить полицейских ногами, а затем попыталась сбежать.

Суд признал задержанную виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил штраф 25 тыс. рублей.

Однако платить осужденная не спешила, и дело передали приставам. В итоге исполнить решение суда женщину побудило то, что пристав подал в суд представление для замены штрафа на другое наказание, которое могло быть связано уже с лишением свободы.

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