АО "Транснефть - Приволга" за 2024 год выполнило полную и частичную техническую диагностику 30 резервуаров вертикальных стальных (РВС). Работы проводились на производственных объектах в Республике Татарстан, Самарской и Волгоградской областях в рамках программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС). Цель — определение технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.
Полное техническое обследование прошли 12 резервуаров для нефти общим объемом 195 тыс. куб. м, в том числе резервуары с понтонами и плавающими крышами, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка", "Бавлы", НПС "Муханово", "Самара-1", "Самара-2" "Покровская", станции смешения нефти. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия РВС и оборудования, расположенного в каре емкости.
Без вывода из эксплуатации в минувшем году обследовано 16 резервуаров общим объемом 302 тыс. куб. м. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.
Кроме того, в целях продления срока безопасной эксплуатации выполнен контроль технического состояния (мониторинг) двух емкостей общим объемом 10 тыс. куб. м после проведенной ранее частичной диагностики.
Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее