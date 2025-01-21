АО "Транснефть - Приволга" за 2024 год выполнило полную и частичную техническую диагностику 30 резервуаров вертикальных стальных (РВС). Работы проводились на производственных объектах в Республике Татарстан, Самарской и Волгоградской областях в рамках программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС). Цель — определение технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Полное техническое обследование прошли 12 резервуаров для нефти общим объемом 195 тыс. куб. м, в том числе резервуары с понтонами и плавающими крышами, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка", "Бавлы", НПС "Муханово", "Самара-1", "Самара-2" "Покровская", станции смешения нефти. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия РВС и оборудования, расположенного в каре емкости.

Без вывода из эксплуатации в минувшем году обследовано 16 резервуаров общим объемом 302 тыс. куб. м. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.

Кроме того, в целях продления срока безопасной эксплуатации выполнен контроль технического состояния (мониторинг) двух емкостей общим объемом 10 тыс. куб. м после проведенной ранее частичной диагностики.

Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.