"Серебряный Лучник" в Самаре скоро назовет имена победителей

Экспертный совет премии "Серебряный Лучник - Самара" приступил к оценке конкурсных проектов. Юбилейный пятнадцатый сезон регионального этапа Национальной премии в области общественных связей собрал рекордное количество заявок - более 60.

В XV сезоне самарского "Лучника" самыми популярными стали номинации "Культурно-просветительские проекты", "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" и "Продвижение государственных и общественных программ". Лидеры по числу заявок - ГТРК "Самара" и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

"За пятнадцать лет самарской истории "Лучник" доказал свою нужность и актуальность. Об этом свидетельствует ежегодный рост количества проектов, выдвинутых на соискание премии. Чрезвычайно важно, что в юбилейный год в конкурсе приняло участие 16 студенческих проектов. За ними - наше профессиональное будущее! "Серебряный Лучник" был и остается живым организмом, который оперативно реагирует на изменения и вызовы времени. Впервые мы ввели номинацию "Земля открытий", в которой было заявлено 10 проектов. Уверена, это только начало: номинация позволяет существенно расширить круг участников, ведь она отражает особенности сегодняшнего восприятия информации и коммуникаций", - рассказала исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Восемнадцать экспертов из разных сфер коммуникаций - PR-специалисты, журналисты, маркетологи, HR-специалисты, рекламисты, преподаватели - приступили к оценке проектов. Уникальная электронная система голосования гарантирует объективность премии. Каждый из экспертов работает автономно, что исключает влияние других членов жюри. В этом году проекты оцениваются по семи критериям. В их числе - коммуникационные потребности организации, глубина и системность их анализа; целевые аудитории, их описание, анализ и инсайты; цели и задачи проекта, их сложность, масштабность и значимость для организации; коммуникационная стратегия, ее соответствие ситуации и целям проекта; креативная концепция, ее оригинальность и соответствие задачам проекта; тактики и инструменты, их комплексность, разнообразие и качество исполнения; оценка результативности, достижение заявленных целей, экономическая и медийная эффективность проекта. Победители определяются путем суммирования баллов, выставленных экспертами, и определения среднеарифметического показателя.

Торжественная церемония награждения победителей и презентации лучших проектов пройдут на площадке главной студии ГТРК "Самара" 20 февраля 2025 года.