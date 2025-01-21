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Общество

"Серебряный Лучник" в Самаре скоро назовет имена победителей

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертный совет премии "Серебряный Лучник - Самара" приступил к оценке конкурсных проектов. Юбилейный пятнадцатый сезон регионального этапа Национальной премии в области общественных связей собрал рекордное количество заявок - более 60.

Фото: предоставлено автором

В XV сезоне самарского "Лучника" самыми популярными стали номинации "Культурно-просветительские проекты", "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" и "Продвижение государственных и общественных программ". Лидеры по числу заявок - ГТРК "Самара" и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

"За пятнадцать лет самарской истории "Лучник" доказал свою нужность и актуальность. Об этом свидетельствует ежегодный рост количества проектов, выдвинутых на соискание премии. Чрезвычайно важно, что в юбилейный год в конкурсе приняло участие 16 студенческих проектов. За ними - наше профессиональное будущее! "Серебряный Лучник" был и остается живым организмом, который оперативно реагирует на изменения и вызовы времени. Впервые мы ввели номинацию "Земля открытий", в которой было заявлено 10 проектов. Уверена, это только начало: номинация позволяет существенно расширить круг участников, ведь она отражает особенности сегодняшнего восприятия информации и коммуникаций", - рассказала исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Восемнадцать экспертов из разных сфер коммуникаций - PR-специалисты, журналисты, маркетологи, HR-специалисты, рекламисты, преподаватели - приступили к оценке проектов. Уникальная электронная система голосования гарантирует объективность премии. Каждый из экспертов работает автономно, что исключает влияние других членов жюри. В этом году проекты оцениваются по семи критериям. В их числе - коммуникационные потребности организации, глубина и системность их анализа; целевые аудитории, их описание, анализ и инсайты; цели и задачи проекта, их сложность, масштабность и значимость для организации; коммуникационная стратегия, ее соответствие ситуации и целям проекта; креативная концепция, ее оригинальность и соответствие задачам проекта; тактики и инструменты, их комплексность, разнообразие и качество исполнения; оценка результативности, достижение заявленных целей, экономическая и медийная эффективность проекта. Победители определяются путем суммирования баллов, выставленных экспертами, и определения среднеарифметического показателя.

Торжественная церемония награждения победителей и презентации лучших проектов пройдут на площадке главной студии ГТРК "Самара" 20 февраля 2025 года.

Информационные партнеры регионального этапа премии "Серебряный Лучник" - ГТРК "Самара", Самарское областное вещательное агентство, информационный портал "Волга Ньюс", "КоммерсантЪ-Волга", Медиагруппа "Комсомольская правда - Самара", "Аргументы и Факты".

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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