Школьники Самарской области могут стать участниками парада Победы на Красной площади

В субботу, 25 февраля 2025 г., стартует первый этап Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа", где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Олимпиада пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Великой Победы.

"В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом как символ неразрывной преемственности поколений 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы, должна стать тема исторической правды", - отметил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" - это интеллектуальное соревнование для школьников всего мира в возрасте от 10 до 18 лет. Главная задача - привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет, сохранить память о героических событиях. Задания олимпиады разделены по уровням сложности, включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Интеллектуальное состязание будет проводиться на русском и английском языках, что делает проект доступным для школьников из разных стран.

Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам необходимо преодолеть три тура. Победители Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" получат призы и подарки. А три победителя заключительного этапа смогут присутствовать на параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.

Предварительная регистрация доступна на сайте олимпиады, подробнее о правилах и условиях участия можно узнать в положении об олимпиаде "Великая Победа".

В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне созданы официальные ресурсы "80 лет Великой Победе", на которых публикуются факты о сражениях и героях, фронтовые письма и воспоминания, информация о мероприятиях празднования и многое другое:

- Официальный сайт 80-летия Победы;

- Группа в социальной сети "ВКонтакте";

- Телеграм-канал.



