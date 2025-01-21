Школьники Самарской области могут стать участниками парада Победы на Красной площади

В субботу, 25 февраля 2025 г., стартует первый этап Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа", где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Олимпиада пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Великой Победы.
"В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом как символ неразрывной преемственности поколений 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы, должна стать тема исторической правды", - отметил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" - это интеллектуальное соревнование для школьников всего мира в возрасте от 10 до 18 лет. Главная задача - привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет, сохранить память о героических событиях. Задания олимпиады разделены по уровням сложности, включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Интеллектуальное состязание будет проводиться на русском и английском языках, что делает проект доступным для школьников из разных стран.
Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам необходимо преодолеть три тура. Победители Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" получат призы и подарки. А три победителя заключительного этапа смогут присутствовать на параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.
Предварительная регистрация доступна на сайте олимпиады, подробнее о правилах и условиях участия можно узнать в положении об олимпиаде "Великая Победа".
В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне созданы официальные ресурсы "80 лет Великой Победе", на которых публикуются факты о сражениях и героях, фронтовые письма и воспоминания, информация о мероприятиях празднования и многое другое:
- Официальный сайт 80-летия Победы;
- Группа в социальной сети "ВКонтакте";
- Телеграм-канал.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.