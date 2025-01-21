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Экология Общество

В Самарской области высадили почти 5 тыс. га леса

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По национальному проекту "Экология" с 2019 по 2024 г. самарские лесники провели мероприятия по лесовосстановлению на площади 4,7 тыс. га, высадили более 33 млн штук стандартных сеянцев и саженцев лесных растений.

Ежегодная площадь лесовосстановления увеличилась с 689 га в 2019 г. до 927 га в 2024 году. Увеличены объемы заготовки семян лесных растений и выращивания стандартного посадочного материала с 4,7 млн штук сеянцев в 2018 г. до 5,3 млн сеянцев в 2024 году. Для выращивания посадочного материала в Самарской области функционируют 17 лесных питомников ГБУ СО "Самаралес".

Лесовосстановление проводится во всех районах Самарской области на расчищенных гарях, прогалинах, пустырях, а также участках, расчищенных от нежелательной древесно-кустарниковой растительности. Для лесовосстановления используются преимущественно хозяйственно-ценные породы: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза повислая.

Программа лесовосстановления предусматривает не только заготовку семян и выращивание посадочного материала, но и подготовку почвы под посадку, непосредственно высадку растений и уход за ними в течение пяти-семи лет до момента перевода земли в категорию покрытых лесом, а также содействие естественному лесовосстановлению.

Цель федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Фактически в 2024 г. обеспечено выполнение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 346,8%.

Лесовосстановление региона будет продолжено в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие". В прошлом году лесники расчистили 432 га лесных участков от сухостоя, валежника, нежелательной растительности и подготовили более 932 га почвы под посадку леса в 2025 году.

Гид потребителя

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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

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Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

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