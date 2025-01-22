Общество "Знание" в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

К памятной дате — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — Общество "Знание" проведет лекции, экскурсионные маршруты и встречи о блокаде города, о символе человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой вере в победу. Мероприятия пройдут в рамках трека Знание.Герои во всех 89 регионах России. Впервые в этом году онлайн-лекция пройдет и за рубежом.
"День снятия блокады Ленинграда — особая дата, когда мы чтим память тысяч людей, ставших символом мужества, стойкости и борьбы. Помнить о них — наш священный долг и ответственность перед защитниками города. Это история нашего великого народа, которую мы передаем будущим поколениям, чтобы построить прочное и мирное будущее. В этом году Российское общество "Знание" подготовило обширную программу, посвященную этой дате. Уверен, что наши проекты позволят молодежи узнать больше об истории и настоящих героях нашей великой страны", — отметил первый заместитель гендиректора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.
На базе образовательных заведений, музеев и учреждений культуры пройдут выступления с использованием разработанных интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады. Среди фрагментов — дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города, история ледовой трассы "Дорога жизни", которая проходила через Ладожское озеро и связывала осажденный город с Большой землей. Онлайн-лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда состоится 25 января в рамках Заседания молодежного исторического клуба при представительстве Россотрудничества во Франции.
В Самарской области в для школьников школы № 121 Самары, учащихся школы пос. Чапаевский, Красноярского государственного техникума, Новокуйбышеского нефтехимического техникума в формате открытого диалога пройдут лекции, просмотр и обсуждение документальных фильмов. Так, ребята посмотрят и вместе с лекторами общества "Знание" обсудят документальный фильм "Город, который выстоял, или бессмертный подвиг ленинградцев", совершат вирутальное путешествие по экспозиции музея "Ленрезерв", в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, подлинные вещи периода блокады, отражающих настоящую летопись осажденного города.
Также, все желающие могут ознакомиться с сериалом "Фильм не сохранился", созданным обществом "Знание". Зачем нацистская Германия взяла в кольцо город русской революции, как музыка давала надежду мужественным жителям города на Неве и какова цена "Дороги жизни". В каждой серии через объектив камеры оператора — жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить 872 дня.
Подробная информация о мероприятиях Российского общества "Знание" доступна на сайте.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.