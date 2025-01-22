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Общество

Общество "Знание" в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К памятной дате — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — Общество "Знание" проведет лекции, экскурсионные маршруты и встречи о блокаде города, о символе человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой вере в победу. Мероприятия пройдут в рамках трека Знание.Герои во всех 89 регионах России. Впервые в этом году онлайн-лекция пройдет и за рубежом.

Фото: Российское общество "Знание"

"День снятия блокады Ленинграда — особая дата, когда мы чтим память тысяч людей, ставших символом мужества, стойкости и борьбы. Помнить о них — наш священный долг и ответственность перед защитниками города. Это история нашего великого народа, которую мы передаем будущим поколениям, чтобы построить прочное и мирное будущее. В этом году Российское общество "Знание" подготовило обширную программу, посвященную этой дате. Уверен, что наши проекты позволят молодежи узнать больше об истории и настоящих героях нашей великой страны", — отметил первый заместитель гендиректора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

На базе образовательных заведений, музеев и учреждений культуры пройдут выступления с использованием разработанных интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады. Среди фрагментов — дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города, история ледовой трассы "Дорога жизни", которая проходила через Ладожское озеро и связывала осажденный город с Большой землей. Онлайн-лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда состоится 25 января в рамках Заседания молодежного исторического клуба при представительстве Россотрудничества во Франции.

В Самарской области в для школьников школы № 121 Самары, учащихся школы пос. Чапаевский, Красноярского государственного техникума, Новокуйбышеского нефтехимического техникума в формате открытого диалога пройдут лекции, просмотр и обсуждение документальных фильмов. Так, ребята посмотрят и вместе с лекторами общества "Знание" обсудят документальный  фильм "Город, который выстоял, или бессмертный подвиг ленинградцев", совершат вирутальное путешествие по экспозиции музея "Ленрезерв", в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, подлинные вещи периода блокады, отражающих настоящую летопись осажденного города.

Также, все желающие могут ознакомиться с сериалом "Фильм не сохранился", созданным обществом "Знание". Зачем нацистская Германия взяла в кольцо город русской революции, как музыка давала надежду мужественным жителям города на Неве и какова цена "Дороги жизни". В каждой серии через объектив камеры оператора — жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить 872 дня.

Подробная информация о мероприятиях Российского общества "Знание" доступна на сайте.

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Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

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Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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