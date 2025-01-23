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Театр Культура

Опера Самарского театра оперы и балета вошла в лонг-лист премии "Золотая Маска"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановка оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича включена экспертами Российской национальной театральной премии и фестиваля-конкурса "Золотая Маска" в перечень самых заметных спектаклей сезона 2023-2024.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Премьера спектакля состоялась в октябре 2023 года и сразу стала заметным явлением в театральном мире. Уже через месяц опера прозвучала на Новой сцене Мариинского театра в рамках международного Санкт-Петербургского культурного форума, что стало одним из центральных событий форума.

Позднее генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев поддержал инициативу художественного руководителя театра "Шостакович Опера Балет" Евгения Хохлова исполнить оперу на исторической сцене Большого театра России на всероссийском фестивале музыкальных театров "Видеть музыку" в октябре 2024 года. Самарский театр оказался единственным за всю историю фестиваля, выступившим на Исторической сцене. В ноябре 2024 года постановка стала лауреатом IX национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Событие. Традиции".

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов; режиссер-постановщик - Юрий Александров; художник-постановщик - Сергей Новиков, художник по свету - Ирина Вторникова, хормейстер-постановщик - Максим Пожидаев, балетмейстер-постановщик - Надежда Калинина.

Напомним, ранее стало известно, что спектакль Самарского театра драмы "Дети солнца" также вошел в лонг-лист "Золотой Маски".

В 2021 году САТОБ получил первую в своей истории "Золотую Маску": премию вручили Татьяне Ногиновой за работу художника по костюмам в балете "Бахчисарайский фонтан". В разные годы в перечень самых заметных спектаклей (лонг-лист) Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" также были включены балет Л.Минкуса "Дон Кихот Ламанчский" (сезон 2021-2022), балет на музыку А.Глазунова "Раймонда" (сезон 2022-2023).

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