Самодеятельные артисты молодежных и детских театров представят регион в VI сезоне фестиваля "Театральное Приволжье"

Завершен прием заявок на региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". На участие в VI сезоне подана 171 заявка из 29 муниципальных образований Самарской области.
За право называться лучшими будут бороться творческие коллективы из Самары, Жигулевска, Новокуйбышевска, Тольятти, Чапаевска, Октябрьска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Большечерниговского, Борского, Волжского, Шенталинского, Ставропольского, Нефтегорского, Кошкинского, Сызранского, Сергиевского, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Красноярского, Приволжского, Богатовского, Большеглушицкого, Алексеевского, Хворостянского, Кинельского, Похвистневского районов.
Все присланные видеоверсии спектаклей отсмотрит профессиональное жюри, которое возглавляет Александр Мальцев, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", председатель жюри регионального этапа Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье": "Наш фестиваль завоевал авторитет и снова становится исключительной возможностью для юных талантов продемонстрировать и рассказать о своем творчестве, поделиться своими актерскими и режиссерскими находками в спектаклях, а также побороться за победу в престижном конкурсе Приволжского федерального округа. Желаю долгих лет фестивалю, успехов всем его участникам, вдохновения и благодарных зрителей!"
В начале декабря эксперты определят участников очного этапа. Итоговый просмотр спектаклей пройдет до 16 декабря, и тогда станут известны имена победителей, призеров и дипломантов регионального этапа фестиваля.
Лауреаты (1 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области" представят Самарский регион на окружном этапе фестиваля. В течение полугода спектакли — победители, в том числе их видеоверсии, жители Самарского региона смогут увидеть на сценах клубов и многофункциональных культурно-досуговых центров.
Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Участники фестиваля — детские театральные коллективы и студии, а также молодежные театральные коллективы и студии. Самарская область активно участвует в фестивале, коллективы и участники коллективов ежегодно завоевывают призовые места.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.