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Театр Культура

Самодеятельные артисты молодежных и детских театров представят регион в VI сезоне фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершен прием заявок на региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". На участие в VI сезоне подана 171 заявка из 29 муниципальных образований Самарской области.

За право называться лучшими будут бороться творческие коллективы из Самары, Жигулевска, Новокуйбышевска, Тольятти, Чапаевска, Октябрьска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Большечерниговского, Борского, Волжского, Шенталинского, Ставропольского, Нефтегорского, Кошкинского, Сызранского, Сергиевского, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Красноярского, Приволжского, Богатовского, Большеглушицкого, Алексеевского, Хворостянского, Кинельского, Похвистневского районов.

Все присланные видеоверсии спектаклей отсмотрит профессиональное жюри, которое возглавляет Александр Мальцев, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", председатель жюри регионального этапа Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье": "Наш фестиваль завоевал авторитет и снова становится исключительной возможностью для юных талантов продемонстрировать и рассказать о своем творчестве, поделиться своими актерскими и режиссерскими находками в спектаклях, а также побороться за победу в престижном конкурсе Приволжского федерального округа. Желаю долгих лет фестивалю, успехов всем его участникам, вдохновения и благодарных зрителей!"

В начале декабря эксперты определят участников очного этапа. Итоговый просмотр спектаклей пройдет до 16 декабря, и тогда станут известны имена победителей, призеров и дипломантов регионального этапа фестиваля.

Лауреаты (1 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области" представят Самарский регион на окружном этапе фестиваля. В течение полугода спектакли — победители, в том числе их видеоверсии, жители Самарского региона смогут увидеть на сценах клубов и многофункциональных культурно-досуговых центров.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Участники фестиваля — детские театральные коллективы и студии, а также молодежные театральные коллективы и студии. Самарская область активно участвует в фестивале, коллективы и участники коллективов ежегодно завоевывают призовые места.

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