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Театр Культура

Ушел из жизни актер "СамАрта" Владимир Зимников

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, умер актер театра "СамАрт" Владимир Зимников. В 2025 г. ему исполнилось бы 75 лет.

Фото: театр СамАрт

Более 50 лет Владимир Зимников служил театру. В 1972 г. он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (специальность "Актер драмы и кино" со специализацией "Актер детского театра"). Свои первые шаги в качестве артиста сделал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле "Судьба барабанщика" А. Гайдара (роль Сергея Щербачева).

В Куйбышевском ТЮЗе играл и в детских спектаклях, но и запомнился как красавец Дубровский, Жадов Островского, Костылев Горького, Фигаро Бомарше, Фома Коршунов Шолохова. За исполнение роли Коршунова в "Донских рассказах" Владимир Зимников был удостоен звания лауреата областного смотра-конкурса профессиональной творческой молодежи.

Затем творческая жизнь артиста продолжилась в Брянском государственном драматическом театре, театрах "Самарская площадь", "Камерная сцена", "Понедельник". 

С 2007 г. Владимир Зимников — вновь актер родного самарского ТЮЗа. В "СамАрте" с ним работали такие режиссеры, как Александр Кузин, Георгий Цхвирава, Михаил Кисляров, Нина Чусова, Владимир Богатырев, Екатерина Гороховская, Денис Хуснияров.

До последнего Владимир Иванович репетировал роль в спектакле по Брехту "Добрый человек из Сычуани". Добрый человек из "СамАрта" — это как раз о нем, об актере Владимире Зимникове.

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