Ушел из жизни актер "СамАрта" Владимир Зимников

В четверг, 12 декабря, умер актер театра "СамАрт" Владимир Зимников. В 2025 г. ему исполнилось бы 75 лет.
Более 50 лет Владимир Зимников служил театру. В 1972 г. он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (специальность "Актер драмы и кино" со специализацией "Актер детского театра"). Свои первые шаги в качестве артиста сделал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле "Судьба барабанщика" А. Гайдара (роль Сергея Щербачева).
В Куйбышевском ТЮЗе играл и в детских спектаклях, но и запомнился как красавец Дубровский, Жадов Островского, Костылев Горького, Фигаро Бомарше, Фома Коршунов Шолохова. За исполнение роли Коршунова в "Донских рассказах" Владимир Зимников был удостоен звания лауреата областного смотра-конкурса профессиональной творческой молодежи.
Затем творческая жизнь артиста продолжилась в Брянском государственном драматическом театре, театрах "Самарская площадь", "Камерная сцена", "Понедельник".
С 2007 г. Владимир Зимников — вновь актер родного самарского ТЮЗа. В "СамАрте" с ним работали такие режиссеры, как Александр Кузин, Георгий Цхвирава, Михаил Кисляров, Нина Чусова, Владимир Богатырев, Екатерина Гороховская, Денис Хуснияров.
До последнего Владимир Иванович репетировал роль в спектакле по Брехту "Добрый человек из Сычуани". Добрый человек из "СамАрта" — это как раз о нем, об актере Владимире Зимникове.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.