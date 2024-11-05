Солистка самарского театра оперы и балета выиграла конкурс "ОпереттаLand"

Солистка оперы Шостакович Опера Балет Софья Цимбал получила первую премию конкурса молодых артистов "ОпереттаLand-2024".
Также она получила и специальный приз СМИ.
"Атмосфера на конкурсе была просто волшебной. Я слушала других исполнителей со слезами и радостью, пережила такой спектр искренних чувств, что даже не могу представить, как члены жюри смогли определиться с победителями. Каждый артист настолько уникален, открыт, чувственен, при этом полностью владеет голосом, телом, перевоплощается из одного образа в другой!.. Я очень многому научилась у своих коллег.
Конкурс артистов музыкального театра - это не просто вокальное состязание, это оценка комплекса актерской игры, голоса, пластики, это уже настоящий театральный тандем, необходимый для работы в спектаклях. Я очень горжусь тем, что меня так высоко отметили, дали надежду и помогли поверить в себя. Я верю, что дальше будет только больше, интереснее, ярче и прекраснее. Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Я безмерно благодарна жюри, Герарду Вячеславовичу Васильеву, который с первого тура ставил мне очень высокие баллы, можно сказать, заставил меня поверить в свои силы и наслаждаться сценой и музыкой. Ну и, конечно, моя победа была бы невозможна без моей семьи, друзей, коллег, моих педагогов, которые держали тыловую оборону", - поделилась эмоциями Софья.
Конкурс основан в 2007 г. народным артистом России Герардом Васильевым и 17-й раз проводится Московским государственным академическим театром оперетты при поддержке ГИТИСа, Союза театральных деятелей России и Ассоциации музыкальных театров России.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.