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Театр Культура

Солистка самарского театра оперы и балета выиграла конкурс "ОпереттаLand"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Солистка оперы Шостакович Опера Балет Софья Цимбал получила первую премию конкурса молодых артистов "ОпереттаLand-2024".

Фото: Еонкурс "ОпереттаLand — 2024"

Также она получила и специальный приз СМИ.

"Атмосфера на конкурсе была просто волшебной. Я слушала других исполнителей со слезами и радостью, пережила такой спектр искренних чувств, что даже не могу представить, как члены жюри смогли определиться с победителями. Каждый артист настолько уникален, открыт, чувственен, при этом полностью владеет голосом, телом, перевоплощается из одного образа в другой!.. Я очень многому научилась у своих коллег.

Конкурс артистов музыкального театра - это не просто вокальное состязание, это оценка комплекса актерской игры, голоса, пластики, это уже настоящий театральный тандем, необходимый для работы в спектаклях. Я очень горжусь тем, что меня так высоко отметили, дали надежду и помогли поверить в себя. Я верю, что дальше будет только больше, интереснее, ярче и прекраснее. Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Я безмерно благодарна жюри, Герарду Вячеславовичу Васильеву, который с первого тура ставил мне очень высокие баллы, можно сказать, заставил меня поверить в свои силы и наслаждаться сценой и музыкой. Ну и, конечно, моя победа была бы невозможна без моей семьи, друзей, коллег, моих педагогов, которые держали тыловую оборону", - поделилась эмоциями Софья.

Конкурс основан в 2007 г. народным артистом России Герардом Васильевым и 17-й раз проводится Московским государственным академическим театром оперетты при поддержке ГИТИСа, Союза театральных деятелей России и Ассоциации музыкальных театров России.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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