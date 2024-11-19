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Театр Культура

Самарский театр "Город" покажет премьеру "Каменный гость"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 ноября, в 18:00, театр "Город" покажет премьеру спектакля "Каменный гость" (12+).

Фото: театр Город

Спектакль создан по одноименной пьесе Александра Пушкина из цикла "Маленькие трагедии". Режиссер — Николай Тренкин.

"Каменный гость" — взгляд на классику и изучает феномен Дона Гуана — обольстителя, чья душа не достойна настоящей любви. Внутренние кошмары терзают его, не давая пробиться к чистым чувствам и обрести счастье. 

Продолжительность: 1 час 5 минут. Спектакль пройдет в театральном пространстве "Дом" на ул. Подшипниковой, 15а.

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