Самарский театр "Город" покажет премьеру "Каменный гость"

В воскресенье, 24 ноября, в 18:00, театр "Город" покажет премьеру спектакля "Каменный гость" (12+).
Спектакль создан по одноименной пьесе Александра Пушкина из цикла "Маленькие трагедии". Режиссер — Николай Тренкин.
"Каменный гость" — взгляд на классику и изучает феномен Дона Гуана — обольстителя, чья душа не достойна настоящей любви. Внутренние кошмары терзают его, не давая пробиться к чистым чувствам и обрести счастье.
Продолжительность: 1 час 5 минут. Спектакль пройдет в театральном пространстве "Дом" на ул. Подшипниковой, 15а.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.