К Новому году СамАрт покажет премьеру "Рождественская песнь"

В субботу, 21 декабря, в 11:00, в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) состоится премьера спектакля "Рождественская песнь" по мотивам повести Чарльза Диккенса (6+).
К Новому году СамАрт ставит для детей масштабный мюзикл. Пьесу и тексты песен для спектакля написал режиссер мюзиклов Алексей Франдетти. Историю о скряге Скрудже и Духах Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества на музыку переложил композитор Андрей Рубцов.
"Рождественская песнь в прозе" — первая из рождественских повестей Чарльза Диккенса, которую он опубликовал более 180 лет назад. В течение шести лет Диккенс выпускал повести накануне 25 декабря.
Слоган спектакля — "Время побыть в кругу семьи, время прощенья и любви…". Об этом поют главные и второстепенные персонажи — семьи Племянника Скруджа, его конторщика Крэтчита, Скрудж в молодости и все его окружение. В Сочельник к Скруджу является призрак компаньона, чтобы предупредить: не изменишь свою жизнь — случится страшное. О жадности и одиночестве в злобе, добре и милосердии, благодарности и прощении, о том, что для настоящего волшебства нет преград — новый мюзикл театра "СамАрт" в постановке режиссера Дарьи Борисовой.
Благодаря гастролям и фестивалям Самара только за этот год смогла увидеть три спектакля Дарьи — "Семейка Аддамс" Тюменского большого драматического театра (10 номинаций и спецприз Национальной премии "Золотая Маска"), "Яга" Орловского театра "Свободное пространство" (номинант Национальной премии "Музыкальное сердце театра"), "Сказка странствий" (лауреат Национальной премии "Музыкальное сердце театра"). Вместе с Борисовой над "Рождественской песнью" в СамАрте работают хореограф-постановщик Анатолий Войнов, художник-постановщик Анастасия Пугашкина, художник по свету Иван Виноградов, художник по костюмам Екатерина Гутковская. При участии Театра кукол им. С. В. Образцова.
Роль Скруджа сыграют ведущие актеры СамАрта — заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный. В спектакле занята почти вся труппа.
Спектакль "Рождественская песнь" пройдет в СамАрте с 21 по 30 декабря и с 3 по 8 января (начало в 11:00 и 14:00).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.