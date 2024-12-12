К Новому году СамАрт покажет премьеру "Рождественская песнь"

В субботу, 21 декабря, в 11:00, в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) состоится премьера спектакля "Рождественская песнь" по мотивам повести Чарльза Диккенса (6+).

К Новому году СамАрт ставит для детей масштабный мюзикл. Пьесу и тексты песен для спектакля написал режиссер мюзиклов Алексей Франдетти. Историю о скряге Скрудже и Духах Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества на музыку переложил композитор Андрей Рубцов.

"Рождественская песнь в прозе" — первая из рождественских повестей Чарльза Диккенса, которую он опубликовал более 180 лет назад. В течение шести лет Диккенс выпускал повести накануне 25 декабря.

Слоган спектакля — "Время побыть в кругу семьи, время прощенья и любви…". Об этом поют главные и второстепенные персонажи — семьи Племянника Скруджа, его конторщика Крэтчита, Скрудж в молодости и все его окружение. В Сочельник к Скруджу является призрак компаньона, чтобы предупредить: не изменишь свою жизнь — случится страшное. О жадности и одиночестве в злобе, добре и милосердии, благодарности и прощении, о том, что для настоящего волшебства нет преград — новый мюзикл театра "СамАрт" в постановке режиссера Дарьи Борисовой.

Благодаря гастролям и фестивалям Самара только за этот год смогла увидеть три спектакля Дарьи — "Семейка Аддамс" Тюменского большого драматического театра (10 номинаций и спецприз Национальной премии "Золотая Маска"), "Яга" Орловского театра "Свободное пространство" (номинант Национальной премии "Музыкальное сердце театра"), "Сказка странствий" (лауреат Национальной премии "Музыкальное сердце театра"). Вместе с Борисовой над "Рождественской песнью" в СамАрте работают хореограф-постановщик Анатолий Войнов, художник-постановщик Анастасия Пугашкина, художник по свету Иван Виноградов, художник по костюмам Екатерина Гутковская. При участии Театра кукол им. С. В. Образцова.

Роль Скруджа сыграют ведущие актеры СамАрта — заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный. В спектакле занята почти вся труппа.

Спектакль "Рождественская песнь" пройдет в СамАрте с 21 по 30 декабря и с 3 по 8 января (начало в 11:00 и 14:00).



