Самарский филиал "Т Плюс" напоминает о правилах безопасности вблизи энергетических объектов

В связи с похолоданием Самарский филиал "Т Плюс" напоминает жителям региона о важности соблюдения меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать высоких значений, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.
- Не наступайте на крышки люков!
- Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!
- Не пытайтесь проехать или пройти места парения!
- Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!
- Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!
Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!
Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?