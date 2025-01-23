Самарский филиал "Т Плюс" напоминает о правилах безопасности вблизи энергетических объектов

В связи с похолоданием Самарский филиал "Т Плюс" напоминает жителям региона о важности соблюдения меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать высоких значений, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.

Не наступайте на крышки люков!

Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!

Не пытайтесь проехать или пройти места парения!

Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!

Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.