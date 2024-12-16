Самарский театр оперы и балета пригласил зрителей на оперу для всей семьи

22 декабря в театре оперы и балета пройдет опера "Про Ивана-молодца и подарки из ларца" (0+). Это веселый спектакль в жанре оперы для детей с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении, благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи ее героев.
Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители — без них не обходится ни один поворот в сюжете.
Музыка спектакля очень легкая для восприятия — это мелодичные песни и народная танцевальная музыка. Русские, татарские, чувашские, мордовские интонации и костюмы как яркие ленты вплетены в его художественное оформление.
В постановке принимают участие солисты оперы, артисты хора и оркестра. Перед сценой зала размещается небольшой инструментальный ансамбль, и дети в непосредственной близости могут понаблюдать за игрой музыкантов.
Композитор — Андрей Колесников. Музыкальная аранжировка — Максим Пожидаев. Либретто Александра Немировского по сказке Леонида Острецова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Максим Пожидаев. Режиссер-постановщик — Евгения Тенякова. Художник-постановщик — Александр Пырялин. Художник по свету — Диана Сергеева.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.