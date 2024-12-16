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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета пригласил зрителей на оперу для всей семьи

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 декабря в театре оперы и балета пройдет опера "Про Ивана-молодца и подарки из ларца" (0+). Это веселый спектакль в жанре оперы для детей с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении, благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи ее героев.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители — без них не обходится ни один поворот в сюжете.

Музыка спектакля очень легкая для восприятия — это мелодичные песни и народная танцевальная музыка. Русские, татарские, чувашские, мордовские интонации и костюмы как яркие ленты вплетены в его художественное оформление.

В постановке принимают участие солисты оперы, артисты хора и оркестра. Перед сценой зала размещается небольшой инструментальный ансамбль, и дети в непосредственной близости могут понаблюдать за игрой музыкантов.

Композитор — Андрей Колесников. Музыкальная аранжировка — Максим Пожидаев. Либретто Александра Немировского по сказке Леонида Острецова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Максим Пожидаев. Режиссер-постановщик — Евгения Тенякова. Художник-постановщик — Александр Пырялин. Художник по свету — Диана Сергеева.

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