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Театр Культура

Спектакли "Шостакович Опера Балет" прошли спектакли с описанием для незрячих и слабовидящих

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 января на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялись еще два спектакля с описанием для незрячих и слабовидящих.

Фото: Александр Крылов

На каждом показе присутствовали по 16 человек незрячих и слабовидящих и их сопровождающих, которым была предоставлена возможность насладиться оперой для всей семьи С. Баневича "История Кая и Герды".

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение "Особый взгляд".

Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.

До конца 94-го театрального сезона Шостакович Опера Балет пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих: еще один показ оперы А. Бородина "Князь Игорь", и по два показа оперы для всей семьи С. Баневича "История Кая и Герды" и оперы П. Чайковского "Евгений Онегин".

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