В Самаре выбрали победителей регионального этапа VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

В Самаре прошел итоговый просмотр спектаклей очного этапа VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов. Среди них — неоднократные участники предыдущих фестивалей, такие как образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек", (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР "Крылатый", г. Самара), защищавшие честь региона на окружном этапе, а также новички, те, кто впервые прошел в очный формат состязаний.

Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места. Год от года растет не только количество заявок от региона, но и качество спектаклей.

В номинации "Лучший детский спектакль" лауреатом I степени стал Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР "Крылатый" г. Самара). Спектакль "Вечный хлеб" отмечен жюри за лучшую режиссерскую работу и лучшее музыкальное оформление.

"Мы решили пойти на фестиваль именно с этим спектаклем. Он построен на сложном материале и во многом это — новаторская работа, — рассказал режиссер Виктор Михайлов. — Спектакль, кроме жюри, уже увидел и зритель — материал сложен и не сразу поддается осознанию. Непросто было и нашим актерам, но ребята погрузились в материал и справились".

Актеры театр-студия "Галифе" Дома офицеров Самарского гарнизона показали "Русский характер" — так называется спектакль, ставший лауреатом I степени в номинации "Лучший молодежный спектакль" ("Лучшая женская роль" Екатерины Салиховой и лучшее художественное оформление). "От всей души благодарим жюри за высокую оценку нашего спектакля, и отдельное спасибо хотим сказать зрителям, которые пришли поддержать нас", — отметил режиссер театра-студии "Галифе" Александр Бригаднов.

Напомним, всего на фестиваль областные коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку. Тройка победителей в каждой номинации окружного фестиваля примет участие в образовательном туре, либо получит грант на постановку нового спектакля.

Организаторы регионального этапа фестиваля — министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.