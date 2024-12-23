В Самаре выбрали победителей регионального этапа VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

В Самаре прошел итоговый просмотр спектаклей очного этапа VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов. Среди них — неоднократные участники предыдущих фестивалей, такие как образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек", (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР "Крылатый", г. Самара), защищавшие честь региона на окружном этапе, а также новички, те, кто впервые прошел в очный формат состязаний.
Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места. Год от года растет не только количество заявок от региона, но и качество спектаклей.
В номинации "Лучший детский спектакль" лауреатом I степени стал Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР "Крылатый" г. Самара). Спектакль "Вечный хлеб" отмечен жюри за лучшую режиссерскую работу и лучшее музыкальное оформление.
"Мы решили пойти на фестиваль именно с этим спектаклем. Он построен на сложном материале и во многом это — новаторская работа, — рассказал режиссер Виктор Михайлов. — Спектакль, кроме жюри, уже увидел и зритель — материал сложен и не сразу поддается осознанию. Непросто было и нашим актерам, но ребята погрузились в материал и справились".
Актеры театр-студия "Галифе" Дома офицеров Самарского гарнизона показали "Русский характер" — так называется спектакль, ставший лауреатом I степени в номинации "Лучший молодежный спектакль" ("Лучшая женская роль" Екатерины Салиховой и лучшее художественное оформление). "От всей души благодарим жюри за высокую оценку нашего спектакля, и отдельное спасибо хотим сказать зрителям, которые пришли поддержать нас", — отметил режиссер театра-студии "Галифе" Александр Бригаднов.
Напомним, всего на фестиваль областные коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку. Тройка победителей в каждой номинации окружного фестиваля примет участие в образовательном туре, либо получит грант на постановку нового спектакля.
Организаторы регионального этапа фестиваля — министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.