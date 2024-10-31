В самарском оперном театре впервые пройдут спектакли с описанием для незрячих и слабовидящих

Первыми участниками показа 30 октября стали 16 человек, в том числе незрячие и слабовидящие и их сопровождающие. Им была предоставлена возможность насладиться оперой Александра Бородина "Князь Игорь".
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12 комплектами оборудования.
Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.
"Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича стремится быть доступным для всех категорий граждан. В новом театральном сезоне мы примем в своих стенах зрителей с ограничениями здоровья по зрению. Запланировано три оперных спектакля по два показа, которые будут сопровождаться прямым тифлокомментированием: "Евгений Онегин", "Князь Игорь" и "История Кая и Герды". Это стало возможно благодаря победе театра в грантовом конкурсе "Особый взгляд", представленном благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.
Тифлокомментарий - лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение "Особый взгляд".
Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.
До конца 94-го театрального сезона пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих: еще один показ оперы А.Бородина "Князь Игорь" и по два показа оперы для всей семьи С.Баневича "История Кая и Герды" и оперы П.Чайковского "Евгений Онегин".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.