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Театр Культура

В самарском оперном театре впервые пройдут спектакли с описанием для незрячих и слабовидящих

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первыми участниками показа 30 октября стали 16 человек, в том числе незрячие и слабовидящие и их сопровождающие. Им была предоставлена возможность насладиться оперой Александра Бородина "Князь Игорь".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12 комплектами оборудования.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

"Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича стремится быть доступным для всех категорий граждан. В новом театральном сезоне мы примем в своих стенах зрителей с ограничениями здоровья по зрению. Запланировано три оперных спектакля по два показа, которые будут сопровождаться прямым тифлокомментированием: "Евгений Онегин", "Князь Игорь" и "История Кая и Герды". Это стало возможно благодаря победе театра в грантовом конкурсе "Особый взгляд", представленном благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Тифлокомментарий - лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение "Особый взгляд".

Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.

До конца 94-го театрального сезона пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих: еще один показ оперы А.Бородина "Князь Игорь" и по два показа оперы для всей семьи С.Баневича "История Кая и Герды" и оперы П.Чайковского "Евгений Онегин".

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