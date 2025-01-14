Артистку театра оперы и балета отметили престижной премией

Решением творческого совета редакции журнала "Балет" заслуженной артистке РСФСР Ольге Израилевне Бараховской присужден приз "Душа танца". Это награда в сфере искусств, которая вручается выдающимся деятелям.
Ольга Израилевна в труппе Куйбышевского театра оперы и балета с 1971 года, поступила в труппу по приглашению главного балетмейстера театра Аллы Шелест.
В течение 30 лет была ведущей балериной "Шостакович Опера Балет", с 2001 года перешла на должность педагога-репетитора по балету. Принимает участие в подготовке и выпуске всех премьерных и репертуарных спектаклей театра.
Вручение приза состоится на торжественном гала-концерте на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.