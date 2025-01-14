Артистку театра оперы и балета отметили престижной премией

Решением творческого совета редакции журнала "Балет" заслуженной артистке РСФСР Ольге Израилевне Бараховской присужден приз "Душа танца". Это награда в сфере искусств, которая вручается выдающимся деятелям.

Ольга Израилевна в труппе Куйбышевского театра оперы и балета с 1971 года, поступила в труппу по приглашению главного балетмейстера театра Аллы Шелест.

В течение 30 лет была ведущей балериной "Шостакович Опера Балет", с 2001 года перешла на должность педагога-репетитора по балету. Принимает участие в подготовке и выпуске всех премьерных и репертуарных спектаклей театра.

Вручение приза состоится на торжественном гала-концерте на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.