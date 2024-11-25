В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.
Претендентом от Самарского региона стал спектакль "Два благородных дона" Самарского театра драмы.
Также в рамках фестиваля работала творческая лаборатория с лекциями и мастер-классами. Фестиваль и премию на берегах Волги посетил и его президент - народный артист России Максим Дунаевский.
"Каждый год приносит свои сюрпризы. Сейчас прибавляется и количество спектаклей, и их качество, меняются подходы к музыкальному спектаклю. Это очень радует! На самом деле и наш фестиваль, и премия приложили к этому руку, чтобы у театров была мотивация идти вперед. Театральная волна катится рекой Волгой, Самара, несомненно - один из первых театральных городов нашей страны. Здесь ставят замечательные спектакли", - отметил Максим Дунаевский.
24 ноября, в последний день фестиваля, состоялся показ спектакля "Сказка странствий" на музыку Альфреда Шнитке. На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича детский музыкальный театр "Карамболь" из Санкт-Петербурга представил знакомую по советскому фильму историю о брате и сестре - Мае и Марте.
"2024 год объявлен в России годом Альфреда Шнитке, - говорит художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь" Ирина Брондз. - Это говорит о том, какой вес имеет этот уникальный музыкальный философ в культуре страны и мира. А сегодня - 90 лет со дня его рождения. Он никогда не писал музыку для мюзиклов, мы впервые на театральной сцене рискнули это сделать с разрешения его вдовы и музы Ирины Шнитке. Пьесу для театра написал автор фильма "Сказка странствий" Александр Митта со своим сыном Евгением".
Мюзикл "Сказка странствий" представлен сразу в семи номинациях: лучший музыкальный руководитель - Ирина Брондз, лучший дирижер - Сергей Хорьков, лучшее пластическое решение (хореограф) - Анатолий Войнов, лучшее световое оформление (художник по свету) - Евгений Ганзбург, лучшая исполнительница роли второго плана - Анна Балобанова (Горгона), лучшая исполнительница роли второго плана - Лина Нова (Чума), лучший спектакль для детей и подростков.
Лина Нова сыграла в спектакле Чуму - отрицательного персонажа. "Роль очень яркая, для артиста это большая удача, - признается Лина. - Я старалась найти в ней человеческое: взяла за основу образ бездетной женщины, материнское счастье для которой безвозвратно потеряно. Она в отчаянии, хочет забрать детей - главных героев. "А мне, значит, ничего? Так и не доставайтесь же вы никому!" - вот какое настроение я вложила в роль".
Объявление лауреатов премии пройдет 25 ноября в театре "СамАрт". Трансляцию церемонии проект покажет в своих социальных сетях: https://vk.com/musicalheartru.
Также 26 ноября будет организована дополнительная конференция "Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху" (16+). К обсуждению актуальных тем в сфере культуры будут приглашены театральные деятели, представители власти и медиа-сообщества.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.