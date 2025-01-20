Определены победители регионального этапа нового VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

Определены победители регионального этапа нового VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом юбилейном сезоне более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза.

По итогам оценки регионального экспертного жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ в финал проекта вышли 28 спектаклей - по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Театральные постановки, ставшие финалистами фестиваля, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты").

Самарскую область в финале окружного театрального фестиваля в категории "Молодежные театры" представит Театр-студия "Галифе" со спектаклем "Русский характер" по мотивам одноименного рассказа А.Н.Толстого из цикла "Рассказы Ивана Сударева". В категории "Детские спектакли" - Театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Вечный хлеб" по повести Александра Беляева. Всего на VI сезон фестиваля коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку.

Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения победителей конкурса. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в Интернете.

В этом году сохранились традиционные номинации "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".

Победители фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, смогут принять участие в программе туристических поездок от АНО "Больше, чем путешествие".