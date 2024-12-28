Новогодние премьеры в самарских театрах: от "Щелкунчика" до Скруджа

В декабре практически каждый театр считает своим долгом выпустить премьеру. Как правило, это яркие волшебные истории с нотами новогоднего настроения и моментами грусти. Ведь сказки учат, что волшебство приходит в самый трудный момент. Выбрали для вас три разноплановых спектакля, которые позволят увидеть и почувствовать что-то новое.
Балет — феерия "Щелкунчик" (6+), Самарский театр оперы и балета им. Шостаковича
Художественный руководитель балетной труппы театра и постановщик Юрий Бурлака акцентирует внимание, что перед названием "Щелкунчик" есть слово феерия. Ведь это напрямую проговаривает цель спектакля — удивить визуальными эффектами, пышными декорациями, яркими костюмами. По его словам, он больше всего хотел вернуть волшебство балетных постановок 19-го века, растерянное в рациональном сценическом искусстве века 20-го. Именно поэтому на самарской сцене реконструкция "того самого" "Щелкунчика", которого видел Петр Чайковский.
Восстановив по архивам замысел Мариуса Петипа, изучив декорации и костюмы, Юрий Бурлака представил оригинального первого "Щелкунчика" сначала в Государственном балете Берлина в 2013 г., и только в 2024 г. — в России. В Берлине вышла сложная история с отменой спектакля по тем или иным политическим причинам. Постановщик считает, что это было связано, в первую очередь, с новым директором театра, подыгрывающем конъюнктуре. Но тем не менее, "Щелкунчик" вернулся в Россию, и что важно — на самарскую сцену. Перед зрителями не просто балетный спектакль, но и история театра, можно сказать, музейная ценность — та самая оса в янтаре.
Сохранилось, что Чайковский писал музыку к "Щелкунчику" неохотно, уделяя все внимание "Иоланте". А задумку Мариуса Петипа переносил на сцену уже Лев Иванов. Но эта музыка прошла сквозь века и стала одной из самых узнаваемых, настоящим рождественским и новогодним символом. Учитывая, что публика устала от высоких цен и скандалов вокруг "Щелкунчика" в Большом театре, и уже выбирает билеты на балет в Мариинский театр и в Нижегородский театр оперы и балета — на этой карте Самара могла бы действительно стать точкой притяжения. Ведь здесь тот самый, особенный "Щелкунчик", прямиком из волшебной истории Императорских театров 19-го века.
Юрий Бурлака подчеркивает, что полностью реконструировать балет невозможно, это всегда будет просто новая хореографическая редакция. Хотя бы потому, что цвет, свет, костюмы, ткани, физика актеров: все было другим. Самое главное для него это привнести то "волшебство", которое очаровывает зрителей еще с 19-го века.
Спектакль, хоть и короткий по времени, масштабный по количеству артистов и насыщенный по разнообразию номеров. Перед Новым годом театр задействовал, кажется, всех, кого можно было придумать, и "Щелкунчик" отыгрывает сразу несколько трупп. Но даже это не помогло и билеты на все спектакли были распроданы задолго до премьеры.
Масштабность проекта, суета с несколькими труппами, ажиотаж вокруг премьеры — все это говорит о том, что на "Щелкунчика" лучше идти позже, чем раньше. Может, стоит подождать, когда танцовщики чуть привыкнут к новому спектаклю и станут внимательнее.
Побывав на генеральной репетиции, а не на готовом спектакле, нельзя было не обратить внимание на номера механический кукол. Энтони Остин, исполняющий роль "Ирландца" в шотландском килте, "Маркитантка" Манаэ Банно и "Рекрут" Денис Мазанов даже на репетиции уже очаровывали своей работой. Еще нельзя было не удивиться грандиозной работе художника-постановщика Андрея Войтенко и художника по костюмам Татьяны Ногиновой. Увеличивающая комната, исчезающие персонажи, потайные люки на сцене — спецэффекты 19-го века, которые могут удивить и сегодня. Вереница образов во втором акте — титанический труд, позволивший создать настоящее сладкое королевство. И все это с прекрасной музыкой, где каждые пять минут срабатывает эффект узнавания и снова выбрасываются в кровь эндорфины радости. На том и стоит каждый "Щелкунчик". Особенным подарком от художников стал занавес в последней сцене, очередной символ любви к Самаре или заигрывания с публикой. Тут каждый решает от степени зачарованности волшебной сказкой.
"Рождественская история" (6+), Театр юного зрителя "Самарт"
В этом году "Самарт" выбрал классический литературный материал — историю про скрягу Скруджа. Английская сказочная повесть Чарльза Диккенса про трех духов Рождества назидательна в большей степени для взрослых, и скорее фантастична, нежели сказочна. Но это такой беспрекословный рождественский литературный канон, что транслируется на любой возраст.
Ставить "Рождественскую песнь" в Самару пригласили Дарью Борисову. Она занимается жанром мюзикла и уже имеет ряд ярчайших спектаклей. Например, недавно в Самаре можно было увидеть гастроли ее мюзикла-суперхита "Семейка Аддамс".
В самарской истории про Скруджа режиссер работает со множеством сценических инструментов: театр теней, проекционная сетка, прогулка по всему залу, запускание больших снежных шаров к зрителям… Спектакль очень динамичный. Декорации выстроены так, что актерам приходится постоянно спускаться-подниматься, бегать-прыгать, что привносит дополнительную ритмику и все больше увлекает. Запоминающаяся музыка и простые танцы — сцена ни на секунду не упускает внимание зрителей. Не смотря на мрачный диккенсовский сюжет, спектакль дарит праздничное настроение и осыпает новогодним конфетти.
"Это тебе!" (16+), Третьяковка в Самаре
Спектакль Никиты Славича был придуман в рамках резиденции Дома культуры "ГЭС-2". В Самару работа "Это тебе" приехала к новогодним праздникам — в период, когда самое время задать себе серьезные вопросы и ответить на вечное: что останется после меня?
С работами Славича самарский зритель немного знаком. Здесь был представлен его дебютный спектакль "Прислоняться" — поездка по метрополитену в наушниках с историями жителей промышленных районов. Еще можно было увидеть режиссера в спектакле DJ Nikissa в галерее "Виктория" и поучаствовать в спектакле-пробежке "Берег Вавилона/Берега".
Кто знает его работы, того не удивить тем, что в спектакле придется участвовать, а не просто смотреть на кого-то. Его работы ориентированы на личный опыт зрителя и на рефлексию. По сюжету "Это тебе" актеры передают зрителям подарки, которые символизируют что-то важное от старшего поколения, и надо решить — что делать с этими дарами. Таким образом зрители рассуждают и переживают совместный опыт, позволяющий, возможно, чуть иначе взглянуть на себя и других людей.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.