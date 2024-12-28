Новогодние премьеры в самарских театрах: от "Щелкунчика" до Скруджа

В декабре практически каждый театр считает своим долгом выпустить премьеру. Как правило, это яркие волшебные истории с нотами новогоднего настроения и моментами грусти. Ведь сказки учат, что волшебство приходит в самый трудный момент. Выбрали для вас три разноплановых спектакля, которые позволят увидеть и почувствовать что-то новое.

Балет — феерия "Щелкунчик" (6+), Самарский театр оперы и балета им. Шостаковича

Александр Крылов

Александр Крылов

Художественный руководитель балетной труппы театра и постановщик Юрий Бурлака акцентирует внимание, что перед названием "Щелкунчик" есть слово феерия. Ведь это напрямую проговаривает цель спектакля — удивить визуальными эффектами, пышными декорациями, яркими костюмами. По его словам, он больше всего хотел вернуть волшебство балетных постановок 19-го века, растерянное в рациональном сценическом искусстве века 20-го. Именно поэтому на самарской сцене реконструкция "того самого" "Щелкунчика", которого видел Петр Чайковский.

Восстановив по архивам замысел Мариуса Петипа, изучив декорации и костюмы, Юрий Бурлака представил оригинального первого "Щелкунчика" сначала в Государственном балете Берлина в 2013 г., и только в 2024 г. — в России. В Берлине вышла сложная история с отменой спектакля по тем или иным политическим причинам. Постановщик считает, что это было связано, в первую очередь, с новым директором театра, подыгрывающем конъюнктуре. Но тем не менее, "Щелкунчик" вернулся в Россию, и что важно — на самарскую сцену. Перед зрителями не просто балетный спектакль, но и история театра, можно сказать, музейная ценность — та самая оса в янтаре.

Сохранилось, что Чайковский писал музыку к "Щелкунчику" неохотно, уделяя все внимание "Иоланте". А задумку Мариуса Петипа переносил на сцену уже Лев Иванов. Но эта музыка прошла сквозь века и стала одной из самых узнаваемых, настоящим рождественским и новогодним символом. Учитывая, что публика устала от высоких цен и скандалов вокруг "Щелкунчика" в Большом театре, и уже выбирает билеты на балет в Мариинский театр и в Нижегородский театр оперы и балета — на этой карте Самара могла бы действительно стать точкой притяжения. Ведь здесь тот самый, особенный "Щелкунчик", прямиком из волшебной истории Императорских театров 19-го века.

Юрий Бурлака подчеркивает, что полностью реконструировать балет невозможно, это всегда будет просто новая хореографическая редакция. Хотя бы потому, что цвет, свет, костюмы, ткани, физика актеров: все было другим. Самое главное для него это привнести то "волшебство", которое очаровывает зрителей еще с 19-го века.

Спектакль, хоть и короткий по времени, масштабный по количеству артистов и насыщенный по разнообразию номеров. Перед Новым годом театр задействовал, кажется, всех, кого можно было придумать, и "Щелкунчик" отыгрывает сразу несколько трупп. Но даже это не помогло и билеты на все спектакли были распроданы задолго до премьеры.

Масштабность проекта, суета с несколькими труппами, ажиотаж вокруг премьеры — все это говорит о том, что на "Щелкунчика" лучше идти позже, чем раньше. Может, стоит подождать, когда танцовщики чуть привыкнут к новому спектаклю и станут внимательнее.

Побывав на генеральной репетиции, а не на готовом спектакле, нельзя было не обратить внимание на номера механический кукол. Энтони Остин, исполняющий роль "Ирландца" в шотландском килте, "Маркитантка" Манаэ Банно и "Рекрут" Денис Мазанов даже на репетиции уже очаровывали своей работой. Еще нельзя было не удивиться грандиозной работе художника-постановщика Андрея Войтенко и художника по костюмам Татьяны Ногиновой. Увеличивающая комната, исчезающие персонажи, потайные люки на сцене — спецэффекты 19-го века, которые могут удивить и сегодня. Вереница образов во втором акте — титанический труд, позволивший создать настоящее сладкое королевство. И все это с прекрасной музыкой, где каждые пять минут срабатывает эффект узнавания и снова выбрасываются в кровь эндорфины радости. На том и стоит каждый "Щелкунчик". Особенным подарком от художников стал занавес в последней сцене, очередной символ любви к Самаре или заигрывания с публикой. Тут каждый решает от степени зачарованности волшебной сказкой.

"Рождественская история" (6+), Театр юного зрителя "Самарт"

Ксения Гаранина

Ксения Гаранина

Ксения Гаранина

Ксения Гаранина

В этом году "Самарт" выбрал классический литературный материал — историю про скрягу Скруджа. Английская сказочная повесть Чарльза Диккенса про трех духов Рождества назидательна в большей степени для взрослых, и скорее фантастична, нежели сказочна. Но это такой беспрекословный рождественский литературный канон, что транслируется на любой возраст.

Ставить "Рождественскую песнь" в Самару пригласили Дарью Борисову. Она занимается жанром мюзикла и уже имеет ряд ярчайших спектаклей. Например, недавно в Самаре можно было увидеть гастроли ее мюзикла-суперхита "Семейка Аддамс".

В самарской истории про Скруджа режиссер работает со множеством сценических инструментов: театр теней, проекционная сетка, прогулка по всему залу, запускание больших снежных шаров к зрителям… Спектакль очень динамичный. Декорации выстроены так, что актерам приходится постоянно спускаться-подниматься, бегать-прыгать, что привносит дополнительную ритмику и все больше увлекает. Запоминающаяся музыка и простые танцы — сцена ни на секунду не упускает внимание зрителей. Не смотря на мрачный диккенсовский сюжет, спектакль дарит праздничное настроение и осыпает новогодним конфетти.

"Это тебе!" (16+), Третьяковка в Самаре

Евгений Шаров

Спектакль Никиты Славича был придуман в рамках резиденции Дома культуры "ГЭС-2". В Самару работа "Это тебе" приехала к новогодним праздникам — в период, когда самое время задать себе серьезные вопросы и ответить на вечное: что останется после меня?

С работами Славича самарский зритель немного знаком. Здесь был представлен его дебютный спектакль "Прислоняться" — поездка по метрополитену в наушниках с историями жителей промышленных районов. Еще можно было увидеть режиссера в спектакле DJ Nikissa в галерее "Виктория" и поучаствовать в спектакле-пробежке "Берег Вавилона/Берега".

Кто знает его работы, того не удивить тем, что в спектакле придется участвовать, а не просто смотреть на кого-то. Его работы ориентированы на личный опыт зрителя и на рефлексию. По сюжету "Это тебе" актеры передают зрителям подарки, которые символизируют что-то важное от старшего поколения, и надо решить — что делать с этими дарами. Таким образом зрители рассуждают и переживают совместный опыт, позволяющий, возможно, чуть иначе взглянуть на себя и других людей.